Yritysluettelo
Kofax
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Kofax Palkat

Kofax:n mediaaripalkka on $71,142 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Kofax. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
Median $71.1K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Kofax on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $71,142. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kofax ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $71,142.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Kofax ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Altoros
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DataArt
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kofax/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.