Kofax Palkat

Kofax:n mediaaripalkka on $71,142 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Kofax . Viimeksi päivitetty: 11/25/2025