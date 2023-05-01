Yritysluettelo
KODE Labs
KODE Labs Palkat

KODE Labs:n mediaaripalkka on $33,098 Tuotesuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä KODE Labs. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tuotesuunnittelija
$33.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä KODE Labs on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $33,098. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä KODE Labs ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $33,098.

Muut resurssit

