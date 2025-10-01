Yritysluettelo
Koddi
Koddi Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Dallas Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Dallas Area Koddi:ssa on yhteensä $78K per year. Katso Koddi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Yhteensä vuodessa
$78K
Taso
L1
Peruspalkka
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Koddi?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Koddi in Greater Dallas Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $106,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Koddi Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Dallas Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $75,000.

