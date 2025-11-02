Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Kodak Alaris:ssa on yhteensä $100K per year. Katso Kodak Alaris:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kodak Alaris
Software Engineer
hidden
Yhteensä vuodessa
$100K
Taso
hidden
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kodak Alaris?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Kodak Alaris in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $135,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kodak Alaris Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,000.

