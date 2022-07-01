Yritysluettelo
Kochava Palkat

Kochava:n mediaaripalkka on $123,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Kochava. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $123K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Kochava on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $123,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kochava ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $123,000.

