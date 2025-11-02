Yritysluettelo
Kobalt Music
Kobalt Music Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United Kingdom Kobalt Music:ssa on yhteensä £61K per year. Katso Kobalt Music:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kobalt Music
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£61K
Taso
-
Peruspalkka
£61K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kobalt Music?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Kobalt Music in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £68,791. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kobalt Music Ohjelmistosuunnittelija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £60,956.

