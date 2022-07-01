Yritysluettelo
KNZ
KNZ Palkat

KNZ:n palkka vaihtelee $34,825 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $190,950 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä KNZ. Viimeksi päivitetty: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Liikkeenjohdon konsultti
$191K
Ohjelmistosuunnittelija
$34.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä KNZ on Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $190,950. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä KNZ ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $112,888.

Muut resurssit

