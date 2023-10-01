Yritysluettelo
Knowunity
Knowunity Palkat

Knowunity:n palkka vaihtelee $49,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $75,998 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Knowunity. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $76K
Tuotesuunnittelija
$49K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Knowunity on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $75,998. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Knowunity ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $62,499.

