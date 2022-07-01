Yritysluettelo
Known
Known Palkat

Known:n palkka vaihtelee $35,175 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $161,190 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Known. Viimeksi päivitetty: 10/22/2025

Data-tieteen päällikkö
$161K
Data-asiantuntija
$153K
Ohjelmistoinsinööri
$35.2K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Known on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $161,190. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Known ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $153,000.

