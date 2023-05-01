Yritysluettelo
Knak
Knak Palkat

Knak:n palkka vaihtelee $89,197 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $92,535 Markkinointi -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Knak. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $89.2K
Markkinointi
$92.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Knak on Markkinointi at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $92,535. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Knak ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $90,866.

