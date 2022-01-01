Yritysluettelo
KLDiscovery
KLDiscovery Palkat

KLDiscovery:n palkka vaihtelee $8,964 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $114,425 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä KLDiscovery. Viimeksi päivitetty: 8/26/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $70K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$59.7K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$9K

Liikkeenjohdon konsultti
$101K
Projektipäällikkö
$114K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä KLDiscovery on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $114,425. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä KLDiscovery ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $70,000.

