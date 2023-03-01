Yritysluettelo
KKStream
KKStream Palkat

KKStream:n mediaaripalkka on $31,432 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä KKStream. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $31.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä KKStream on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $31,432. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä KKStream ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $31,432.

Muut resurssit

