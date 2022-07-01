Kitware Palkat

Yrityshakemisto
Kitware:n palkkaväli vaihtelee $127,000:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $293,525:aan Datatieteen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Kitware. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $127K
Datatieteen päällikkö
$294K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$205K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli Kitware:ssa on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $293,525. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kitware:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $204,820.

