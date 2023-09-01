Yritysluettelo
King
King Palkat

King:n palkka vaihtelee $36,686 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $288,878 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä King. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $122K

Videopeli ohjelmistokehittäjä

Markkinointi
Median $129K
Liiketoiminta-analyytikko
$280K

Yrityskehitys
$107K
Datatieteilijä
$131K
Tuotepäällikkö
$216K
Projektipäällikkö
$132K
Rekrytoija
$36.7K
Myynti
$289K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$99.3K
Tekninen kirjoittaja
$76.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä King on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $288,878. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä King ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $129,249.

Muut resurssit

