Yritysluettelo
Keyfactor
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Kaikki Ratkaisuarkkitehti -palkat

Keyfactor Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Keyfactor:ssa vaihtelee $119K ja $170K per year välillä. Katso Keyfactor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$136K - $160K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$119K$136K$160K$170K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Ratkaisuarkkitehti ilmoitustas yrityksessä Keyfactor avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Keyfactor?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ratkaisuarkkitehti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Keyfactor in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $169,650. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Keyfactor Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $118,900.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Keyfactor ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • The Predictive Index
  • Fantasy
  • Nava
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keyfactor/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.