Yritysluettelo
Kent
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kemianinsinööri

  • Kaikki Kemianinsinööri -palkat

Kent Kemianinsinööri Palkat

Kemianinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Kent:ssa vaihtelee ₹2.07M ja ₹3.01M per year välillä. Katso Kent:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$27K - $30.8K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Kemianinsinööri ilmoitustas yrityksessä Kent avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kent?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kemianinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kemianinsinööri roolille yrityksessä Kent in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹3,010,258. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kent Kemianinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,066,363.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Kent ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SoFi
  • Lyft
  • Spotify
  • Uber
  • Flipkart
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kent/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.