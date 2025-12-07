Yritysluettelo
Kent Hospital
Lääkäri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Kent Hospital:ssa vaihtelee £90.8K ja £127K per year välillä. Katso Kent Hospital:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$132K - $160K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$122K$132K$160K$171K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kent Hospital?

Korkein ilmoitettu palkkaus Lääkäri roolille yrityksessä Kent Hospital in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £126,947. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kent Hospital Lääkäri roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £90,833.

