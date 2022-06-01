Yrityshakemisto
Kelly Services
Kelly Services Palkat

Kelly Services:n palkkaväli vaihtelee $29,371:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $102,485:aan Markkinointi :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Kelly Services. Viimeksi päivitetty: 8/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $97K
Rekrytoija
Median $65K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$77.6K

Datatieteilijä
$47.8K
Henkilöstöhallinto
$32.1K
Tietotekniikan asiantuntija
$29.4K
Markkinointi
$102K
Luottamus ja turvallisuus
$87.4K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Kelly Services:ssa on Markkinointi at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $102,485. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kelly Services:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $71,305.

Muut resurssit