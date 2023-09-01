Yritysluettelo
KCI Technologies
KCI Technologies Palkat

KCI Technologies:n palkka vaihtelee $56,441 kokonaiskorvauksena vuodessa Rakennusinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $97,594 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Rakennusinsinööri
$56.4K
Koneinsinööri
$69.7K
LVI-sähköinsinööri
$83.6K

Projektipäällikkö
$97.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä KCI Technologies on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $97,594. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä KCI Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $76,615.

