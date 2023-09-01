Yrityshakemisto
KBTG
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

KBTG Palkat

KBTG:n palkkaväli vaihtelee $10,841:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Käyttäjäkokemuksen tutkija :lle alaosassa $44,087:aan Markkinointi :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä KBTG. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $22.1K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
Median $17.4K
Liiketoiminta-analyytikko
$24.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Markkinointi
$44.1K
Tuotevastaava
$30.1K
Tietoturva-analyytikko
$32.7K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$10.8K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

The highest paying role reported at KBTG is Markkinointi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,087. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KBTG is $24,875.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja KBTG:lle

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Google
  • Square
  • Spotify
  • Roblox
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit