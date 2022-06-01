Yritysluettelo
Katapult
Katapult Palkat

Katapult:n palkka vaihtelee $44,428 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $214,200 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Data-tieteen päällikkö
$214K
Data-asiantuntija
$197K
Tuotesuunnittelija
$99.5K

Ohjelmistoinsinööri
$44.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Katapult on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $214,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Katapult ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $148,255.

