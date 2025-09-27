Yritysluettelo
Kasasa
  • Palkat
  • Cybersecurity Analyst

  • Kaikki Cybersecurity Analyst -palkat

Kasasa Cybersecurity Analyst Palkat

Cybersecurity Analyst mediaanikorvaus Kasasa:ssa on yhteensä $130K per year. Katso Kasasa:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kasasa
Cloud Security Engineer
Austin, TX
Yhteensä vuodessa
$130K
Taso
-
Peruspalkka
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kasasa?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus jobFamilies.Cybersecurity Analyst roolille yrityksessä Kasasa on vuosittainen kokonaiskorvaus $130,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kasasa jobFamilies.Cybersecurity Analyst roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,000.

