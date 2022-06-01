Yrityshakemisto
KAR Global
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

KAR Global Palkat

KAR Global:n palkkaväli vaihtelee $73,365:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tietotekniikan asiantuntija :lle alaosassa $225,120:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä KAR Global. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $115K
Tuotevastaava
Median $96.4K
Datatieteilijä
$101K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Tietotekniikan asiantuntija
$73.4K
Tuotesuunnittelija
$116K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$225K
Tekninen ohjelmajohtaja
$141K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli KAR Global:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $225,120. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
KAR Global:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $115,000.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja KAR Global:lle

Liittyvät yritykset

  • Ogilvy
  • Attain
  • Technomics
  • Digital Asset
  • Transfix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit