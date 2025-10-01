Yritysluettelo
Kairos Power
Kairos Power Koneinsinööri Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Koneinsinööri mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Kairos Power:ssa on yhteensä $150K per year. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Yhteensä vuodessa
$150K
Taso
Senior Engineer 1
Peruspalkka
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Kairos Power?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Kairos Power in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $159,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kairos Power Koneinsinööri roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $105,000.

