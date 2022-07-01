JW Player Palkat

Yrityshakemisto
JW Player:n palkkaväli vaihtelee $78,712:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $321,600:aan Liiketoiminnan kehittäminen :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä JW Player. Viimeksi päivitetty: 8/16/2025

$160K

Liiketoiminnan kehittäminen
$322K
Datatieteilijä
$86K
Markkinointi
$84.6K

Tuotesuunnittelija
$128K
Tuotevastaava
$164K
Rekrytoija
$104K
Myynti
$271K
Ohjelmistoinsinööri
$78.7K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$204K
O cargo mais bem pago reportado na JW Player é Liiketoiminnan kehittäminen at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $321,600. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na JW Player é $128,380.

