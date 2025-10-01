Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in New York City Area Justworks:ssa on yhteensä $193K per year. Katso Justworks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
5%
V 1
15%
V 2
40%
V 3
40%
V 4
Justworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
5% ansaitsee 1st-V (5.00% vuosittain)
15% ansaitsee 2nd-V (1.25% kuukausittain)
40% ansaitsee 3rd-V (3.33% kuukausittain)
40% ansaitsee 4th-V (3.33% kuukausittain)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
V 1
30%
V 2
30%
V 3
30%
V 4
Justworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)
30% ansaitsee 2nd-V (2.50% kuukausittain)
30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)
30% ansaitsee 4th-V (2.50% kuukausittain)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
