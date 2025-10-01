Yritysluettelo
Justworks
Justworks Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa New York City Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in New York City Area Justworks:ssa on yhteensä $193K per year. Katso Justworks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$193K
Taso
L5
Peruspalkka
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
7 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Justworks?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

5%

V 1

15%

V 2

40%

V 3

40%

V 4

Osaketyyppi
Options

Justworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 5% ansaitsee 1st-V (5.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (1.25% kuukausittain)

  • 40% ansaitsee 3rd-V (3.33% kuukausittain)

  • 40% ansaitsee 4th-V (3.33% kuukausittain)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

V 1

30%

V 2

30%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
Options

Justworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 2nd-V (2.50% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (2.50% kuukausittain)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Justworks in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $222,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Justworks Ohjelmistoinsinööri roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $185,000.

Muut resurssit