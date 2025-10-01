Yritysluettelo
Justworks Tuotepäällikkö Palkat sijainnissa New York City Area

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in New York City Area Justworks:ssa on yhteensä $200K per year. Katso Justworks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$200K
Taso
Senior Products Manager
Peruspalkka
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Justworks?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

5%

V 1

15%

V 2

40%

V 3

40%

V 4

Osaketyyppi
Options

Justworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 5% ansaitsee 1st-V (5.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (1.25% kuukausittain)

  • 40% ansaitsee 3rd-V (3.33% kuukausittain)

  • 40% ansaitsee 4th-V (3.33% kuukausittain)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

V 1

30%

V 2

30%

V 3

30%

V 4

Osaketyyppi
Options

Justworks-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 10% ansaitsee 1st-V (10.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 2nd-V (2.50% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 3rd-V (2.50% kuukausittain)

  • 30% ansaitsee 4th-V (2.50% kuukausittain)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



UKK

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Tuotepäällikkö ve společnosti Justworks in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $250,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Justworks pro pozici Tuotepäällikkö in New York City Area je $160,000.

Muut resurssit