Yritysluettelo
Jumia
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Jumia Palkat

Jumia:n palkka vaihtelee $11,940 kokonaiskorvauksena vuodessa Projektipäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $33,232 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Jumia. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $23.5K
Tuotepäällikkö
$33.2K
Projektipäällikkö
$11.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Jumia on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $33,232. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Jumia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $23,546.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Jumia ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Airbnb
  • Amazon
  • PayPal
  • Pinterest
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit