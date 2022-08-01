Yritysluettelo
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Palkat

Jumbo Interactive:n palkka vaihtelee $70,794 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $96,938 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Jumbo Interactive. Viimeksi päivitetty: 9/7/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Liiketoiminta-analyytikko
$78.3K
Tuotepäällikkö
$90.9K
Ohjelmistoinsinööri
$70.8K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$96.9K
UKK

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Jumbo Interactive ialah Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $96,938.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Jumbo Interactive ialah $84,621.

