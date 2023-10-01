Yritysluettelo
Julius Baer
Julius Baer Palkat

Julius Baer:n palkka vaihtelee $45,074 kokonaiskorvauksena vuodessa Investointipankkiiri -tehtävässä alemman pään mukaan $213,714 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Julius Baer. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $162K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
$47.7K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$175K

Investointipankkiiri
$45.1K
Projektipäällikkö
$167K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$214K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Julius Baer on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $213,714. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Julius Baer ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $164,568.

