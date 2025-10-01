Koneinsinööri korvaus in San Francisco Bay Area Johnson & Johnson:ssa vaihtelee $117K per year 23 -tasolta $305K per year 30 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area on yhteensä $175K. Katso Johnson & Johnson:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
