Data-asiantuntija korvaus in New York City Area Johnson & Johnson:ssa vaihtelee $92.4K per year 23 -tasolta $232K per year 30 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $220K. Katso Johnson & Johnson:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
