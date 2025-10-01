Yritysluettelo
Johnson & Johnson
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

  • New York City Area

Johnson & Johnson Data-asiantuntija Palkat sijainnissa New York City Area

Data-asiantuntija korvaus in New York City Area Johnson & Johnson:ssa vaihtelee $92.4K per year 23 -tasolta $232K per year 30 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $220K. Katso Johnson & Johnson:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Johnson & Johnson?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Biostatistician

Health Informatics

UKK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Data-asiantuntija by Johnson & Johnson in New York City Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $270,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Johnson & Johnson vir die Data-asiantuntija rol in New York City Area is $220,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Johnson & Johnson ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Optum
  • NRC Health
  • UnitedHealth Group
  • Anthem
  • Amwell
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit