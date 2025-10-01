Johnson & Johnson Data-asiantuntija Palkat sijainnissa New York City Area

Data-asiantuntija korvaus in New York City Area Johnson & Johnson:ssa vaihtelee $92.4K per year 23 -tasolta $232K per year 30 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in New York City Area on yhteensä $220K. Katso Johnson & Johnson:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso Lisää korvaus Vertaa tasoja

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus 23 Data Scientist $92.4K $92.4K $0 $0 24 Senior Data Scientist $182K $159K $10K $12.3K 25 Lead Data Scientist $236K $174K $30K $32.5K 26 Staff Data Scientist $ -- $ -- $ -- $ -- Näytä 1 Lisää tasoja

$160K Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset

​ Taulukkosuodatin Tilaa Lisää Lisää korvaus Lisää korvaus

Yritys Sijainti | Päivämäärä Tason nimi Tunniste Vuosien kokemus Yhteensä / Yrityksessä Kokonaiskorvaus ( USD ) Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus Palkkoja ei löytynyt Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Saat ilmoituksen uusista palkoista Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

HR / Rekrytointi? Luo interaktiivinen tarjous

Osallistu

Mikä on oikeuksien syntymisaikataulu yhtiössä Johnson & Johnson ?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset . Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää → Syötä Sähköpostiosoitteesi Syötä Sähköpostiosoitteesi Tilaa Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet Lähetä uusi nimike