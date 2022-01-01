Yritysluettelo
Joby Aviation
Joby Aviation Palkat

Joby Aviation:n palkka vaihtelee $109,450 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $308,450 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Joby Aviation. Viimeksi päivitetty: 11/26/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $175K

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Koneinsinööri
Median $175K
Laitteistoinsinööri
Median $155K

Ilmailu- ja avaruusinsinööri
$298K
Datatieteilijä
$220K
Sähköinsinööri
$127K
Markkinointi
$255K
Lääkäri
$131K
Tuotesuunnittelija
$199K
Ohjelmapäällikkö
$308K
Rekrytoija
$109K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$109K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$152K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Joby Aviation on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $308,450. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Joby Aviation ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $175,000.

Muut resurssit

