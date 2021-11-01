Yritysluettelo
Javis Palkat

Javis:n palkka vaihtelee $12,363 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $223,875 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Javis. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Tuotepäällikkö
$48.8K
Ohjelmistoinsinööri
$224K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$12.4K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Javis on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $223,875. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Javis ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $48,825.

Muut resurssit