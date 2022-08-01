Yritysluettelo
January Technologies
January Technologies Palkat

January Technologies:n palkka vaihtelee $142,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $310,545 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä January Technologies. Viimeksi päivitetty: 9/14/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $142K
Henkilöstöhallinto
Median $241K
Henkilöstöoperaatiot
$281K

Ohjelmistokehityspäällikkö
$311K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä January Technologies on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $310,545. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä January Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $261,200.

