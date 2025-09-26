Yritysluettelo
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Koneinsinööri Palkat

Koneinsinööri mediaanikorvaus in United Kingdom Jaguar Land Rover:ssa on yhteensä £46.5K per year. Katso Jaguar Land Rover:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£46.5K
Taso
C Grade
Peruspalkka
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Jaguar Land Rover?

£122K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Jaguar Land Rover in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £62,764. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Jaguar Land Rover Koneinsinööri roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £46,489.

Muut resurssit