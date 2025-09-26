Yritysluettelo
Jaguar Land Rover
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

Jaguar Land Rover Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United Kingdom Jaguar Land Rover:ssa on yhteensä £54.9K per year. Katso Jaguar Land Rover:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£54.9K
Taso
-
Peruspalkka
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Jaguar Land Rover?

£122K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Jaguar Land Rover in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £67,041. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Jaguar Land Rover Data-asiantuntija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £53,194.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Jaguar Land Rover ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Moneybox
  • Gett
  • Findmypast
  • Click Travel
  • AND Digital
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit