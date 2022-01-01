Yrityshakemisto
Jacobs Palkat

Jacobs:n palkkaväli vaihtelee $44,786:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $194,000:aan Projektipäällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Jacobs. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Rakennusinsinööri
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Liikennetekniikan insinööri

Rakennetekniikan insinööri

Konetekniikan insinööri
L1 $69.4K
L3 $108K

Projektipäällikkö
L3 $143K
L5 $194K
Datatieteilijä
Median $148K
Avaruustekniikan insinööri
Median $108K
Tietoturva-analyytikko
Median $80K
Kirjanpitäjä
$133K
Liiketoiminta-analyytikko
$69.7K
Liiketoiminnan kehittäminen
$85.2K
Kemian insinööri
$84.6K
Sähkötekniikan insinööri
$60.2K
Geologian insinööri
$70.6K
Laitteistoinsinööri
$137K
Tietotekniikan asiantuntija
$70.4K
Liikkeenjohdon konsultti
$124K
LVIS-insinööri
$129K
Tuotevastaava
$98.5K
Ohjelmajohtaja
$146K
Myynti
$44.8K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$176K
Ratkaisuarkkitehti
$184K

Data-arkkitehti

UKK

Den højest betalende rolle rapporteret hos Jacobs er Projektipäällikkö at the L5 level med en årlig samlet kompensation på $194,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Jacobs er $104,834.

