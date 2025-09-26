Yritysluettelo
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Jackson National Life Insurance Company:ssa vaihtelee $64K ja $93.2K per year välillä. Katso Jackson National Life Insurance Company:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$73.5K - $83.7K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Jackson National Life Insurance Company?

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Jackson National Life Insurance Company in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $93,220. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Jackson National Life Insurance Company Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,990.

