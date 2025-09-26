Ohjelmistoinsinööri korvaus in Taiwan Jabil:ssa vaihtelee NT$1.25M per year Software Engineer II -tasolta NT$1.63M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Taiwan on yhteensä NT$1.4M. Katso Jabil:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
