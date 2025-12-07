Yritysluettelo
ITT
ITT Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) keskimääräinen kokonaiskorvaus ITT:ssa vaihtelee €32.3K ja €46.8K per year välillä. Katso ITT:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$42.2K - $49K
Greece
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$37.2K$42.2K$49K$53.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ITT?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä ITT on vuosittainen kokonaiskorvaus €46,818. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ITT Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €32,261.

Muut resurssit

