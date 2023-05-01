Yritysluettelo
ITC Holdings
ITC Holdings Palkat

ITC Holdings:n mediaaripalkka on $96,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ITC Holdings. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $96K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ITC Holdings on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $96,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ITC Holdings ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $96,000.

