Itau Palkat

Itau:n palkka vaihtelee $6,378 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $80,277 Datatieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Itau. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $36.7K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Datatieteilijä
Median $33.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $56.5K

Tuotepäällikkö
Median $36.4K
Data-analyytikko
Median $16.6K
Ratkaisuarkkitehti
Median $50.5K
Liiketoiminta-analyytikko
$16.6K
Datatieteen päällikkö
$80.3K
Talousanalyytikko
$54K
Henkilöstöhallinto
$17.7K
Markkinointi
$20.5K
Tuotesuunnittelija
$6.4K
Ohjelmapäällikkö
$33.7K
Projektipäällikkö
$33.7K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$31.6K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$38.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Itau on Datatieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $80,277. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Itau ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $33,820.

