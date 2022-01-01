Yritysluettelo
isolved
isolved Palkat

isolved:n palkka vaihtelee $50,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $169,150 Liiketoiminnan kehittäminen -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä isolved. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $125K
Liiketoiminnan kehittäminen
$169K
Asiakaspalvelu
$57.2K

Talousanalyytikko
$50.3K
Ratkaisuarkkitehti
$164K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$84.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä isolved on Liiketoiminnan kehittäminen at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $169,150. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä isolved ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $104,788.

