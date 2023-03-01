Yritysluettelo
ISEE
ISEE Palkat

ISEE:n palkka vaihtelee $113,611 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $185,925 Laitteistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ISEE. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Laitteistoinsinööri
$186K
Ohjelmistosuunnittelija
$114K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ISEE on Laitteistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $185,925. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ISEE ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $149,768.

Muut resurssit

