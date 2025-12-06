Yritysluettelo
Iris Business Services
Iris Business Services
Iris Business Services Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Iris Business Services:ssa vaihtelee ₹1.23M ja ₹1.75M per year välillä. Katso Iris Business Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$15.9K - $18.9K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Iris Business Services?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Iris Business Services in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,750,291. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Iris Business Services Tuotepäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,232,814.

