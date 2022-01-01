Yrityshakemisto
iRhythm
iRhythm Palkat

iRhythm:n palkkaväli vaihtelee $124,375:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Markkinointitoiminnot :lle alaosassa $357,700:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä iRhythm. Viimeksi päivitetty: 8/19/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $211K
Liiketoiminta-analyytikko
$154K
Laitteistoinsinööri
$179K

Markkinointitoiminnot
$124K
Tuotevastaava
$266K
Myynti
$199K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$358K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$153K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

iRhythm:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (25.00% vuosittain)

UKK

Korkeimmin palkattu rooli iRhythm:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $357,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
iRhythm:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $188,876.

Muut resurssit