iQIYI
iQIYI Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Taiwan iQIYI:ssa vaihtelee NT$756K ja NT$1.04M per year välillä. Katso iQIYI:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä iQIYI?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä iQIYI in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$1,035,161. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä iQIYI Data-analyytikko roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$756,117.

Muut resurssit

