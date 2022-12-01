Yrityshakemisto
Investec
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Investec Palkat

Investec:n palkkaväli vaihtelee $21,164:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Investointipankkiiri :lle alaosassa $158,746:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Investec. Viimeksi päivitetty: 8/13/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Dataanalyytikko
$72.4K
Datatieteilijä
$92.4K
Investointipankkiiri
$21.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Markkinointi
$125K
Tuotesuunnittelija
$65.2K
Projektipäällikkö
$42.2K
Ohjelmistoinsinööri
$81K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$159K
Ratkaisuarkkitehti
$53.8K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Investec:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $158,746. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Investec:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $72,417.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Investec:lle

Liittyvät yritykset

  • Lyft
  • Snap
  • DoorDash
  • Databricks
  • Coinbase
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit