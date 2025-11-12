Yritysluettelo
Intuit
Intuit Data-arkkitehti Palkat

Katso Intuit:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

💰 Näytä kaikki Palkat

Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Intuit-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-arkkitehti roolille yrityksessä Intuit in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹38,451,957. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Intuit Data-arkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹19,008,981.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Intuit ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

